قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس ان قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 11 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أن عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغت 1901 شهادة بقيمة 9ر16 مليون دينار كويتي (نحو 55 مليون دولار امريكي) في أكتوبر الماضي مقابل 1503 شهادات بقيمة 2ر15 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 482 شهادة بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 7ر20 مليون دولار) مقابل 73 شهادة بقيمة 7ر2 مليون دينار (نحو 8ر8 مليون دولار) إلى الدول الأجنبية.

وذكرت أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1346 شهادة بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 6ر25 مليون دولار) في أكتوبر الماضي.

وبينت أن العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت تلاه الأردن ثم الجزائر فلبنان ثم اليمن فمصر ثم تونس في حين حلت الامارات في الترتيب الأول خليجيا تلتها قطر فالسعودية ثم عمان وأخيرا البحرين.

وحول الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى أفادت بأن بلجيكا جاءت في المقدمة ثم إيطاليا تلتها تركيا ثم فرنسا فاسبانيا ثم البرتغال.