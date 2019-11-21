باعت الحكومة الهولندية حصة في البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ 523 مليون يورو (ما يعادل 579 مليون دولار) من دون ان تحدد هوية المشتري.

وقال وزير المالية الهولندي وبك هيوكسترا للصحفيين اليوم الخميس إنه باستثناء التكاليف والتسويات ستدر الصفقة 411 مليون يورو (مايعادل 455 مليون دولار) للخزانة الهولندية وبحسب تقارير وسائل اعلام هولندية فان عملية البيع شملت 75 مليون سهم ولم يتم الكشف عن هوية الطرف المشتري.

وكانت الحكومة الهولندية استحوذت بطريقة غير مباشرة على حصة في بنك (ساب) في اعقاب تدخلها في عام 2008 لتأميم مصرفي (ايه.بي.ان.امرو) و(فورتيس) الهولنديين.