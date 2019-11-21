وفيات يوم الخميس 21 نوفمبر 2019

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22 نوفمبر، 2019
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روسيا 2018
الكويت تحرز المركز الأول في بطولة الخليج للتنس لفئتي الناشئين والشباب
منذ 4 ساعات
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بطولة الخليج لكرة السلة للرجال تنطلق في الكويت السبت المقبل
منذ يوم واحد
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أول تعليق لمورينيو بعد توليه قيادة توتنهام
منذ يومين
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رسميًا.. إقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام
منذ يومين
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اقتصاد
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منذ 6 ساعات
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“التجارة”: ارتفاع الصادرات الكويتية غير النفطية 11 بالمئة في اكتوبر
منذ 14 ساعة
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بدء اكتتاب “أرامكو” بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً للسهم
منذ 4 أيام
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 335ر0
منذ 5 أيام
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رياضة
روسيا 2018
الكويت تحرز المركز الأول في بطولة الخليج للتنس لفئتي الناشئين والشباب
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
بطولة الخليج لكرة السلة للرجال تنطلق في الكويت السبت المقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أول تعليق لمورينيو بعد توليه قيادة توتنهام
منذ يومين
أضف تعليق
رسميًا.. إقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
الحكومة الهولندية تبيع حصتها في بنك (ساب) السعودي
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
“التجارة”: ارتفاع الصادرات الكويتية غير النفطية 11 بالمئة في اكتوبر
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
بدء اكتتاب “أرامكو” بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً للسهم
منذ 4 أيام
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 335ر0
منذ 5 أيام
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الكويت تحرز المركز الأول في بطولة الخليج للتنس لفئتي الناشئين والشباب
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
بطولة الخليج لكرة السلة للرجال تنطلق في الكويت السبت المقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أول تعليق لمورينيو بعد توليه قيادة توتنهام
منذ يومين
أضف تعليق
رسميًا.. إقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
الحكومة الهولندية تبيع حصتها في بنك (ساب) السعودي
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
“التجارة”: ارتفاع الصادرات الكويتية غير النفطية 11 بالمئة في اكتوبر
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
بدء اكتتاب “أرامكو” بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً للسهم
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 335ر0
منذ 5 أيام
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