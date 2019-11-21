فازت الكويت اليوم الخميس بعضوية مكتب التربية الدولي للفترة بين عامي 2019 و 2023 وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة ال40 للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ويعد مكتب التربية الدولي مركزا عالميا للتميز في المناهج الدراسية والمسائل ذات الصلة لتحقيق المعرفة والخبرة وتعزيز فهم عالمي جديد مشترك لقضايا المناهج الدراسية.

وتم انشاء المكتب الدولي عام 1925 بهدف تسهيل تقديم تعليم عالي الجودة في جميع أنحاء العالم.

وتشارك الكويت في اعمال المؤتمر العام ال40 لليونسكو الذي انطلق في 12 نوفمبر الجاري بجانب اعضاء المنظمة البالغ عددهم 193 دولة اضافة إلى عشرة أعضاء منتسبين.