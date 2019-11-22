عبر 80 فنانا لبنانيا برسم 100 لوحة فنية عن مناسبة ذكرى مرور 76 عاما على الاستقلال على طريقتهم الخاصة في منطقة (رياض الصلح) التي يعتصم بها المتظاهرون وسط بيروت.

وقال الفنانون الذين قاموا برسم لوحاتهم بشكل حي بين جمهور الناس ان الهدف من نشاطهم اعطاء فكرة عن التحول الذي يمر به لبنان من ظروف استثنائية وتظاهرات احتجاجية والتعبير عن ذلك بلغة الفن التي تدعو الى السلام والعدل والتقارب بين الناس.