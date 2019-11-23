توتنهام يحبط وست هام في الظهور الأول لمورينيو

قدم توتنهام عرضًا قويًا في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بالتغلب خارج ميدانه على وست هام بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز السادس مؤقتًا، بينما تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز 16.

أظهر توتنهام نواياه مبكرًا، بتسجيل هدفًا في الدقيقة الثالثة، عبر مهاجمه هاري كين، قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل.

وشكل وست هام خطورته الأولى على المرمى في الدقيقة الثامنة، عبر رأسية من المهاجم هيلير، أمسك بها الحارس جازانيجا.

وسدد سون كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 20، تصدى لها الحارس روبرتو.

وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 36 عبر سون، وذلك بعد تلقيه تمريرة مميزة من قبل ديلي ألي داخل منطقة الجزاء، ليراوغ بعدها المدافع ديوب ويسدد مباشرة مسجلًا الهدف الأول في المباراة.

وحاول ديلي ألي مباغتة روبرتو، بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 38، إلا أن تسديدته مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيق 41، خرج روبرتو بشكل خاطيء على كرة عرضية من مخالفة، لتتمهد الكرة أمام ديلي ألي في منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة على المرمى، قبل أن يصلح روبرتو الخطأ ويبعد الكرة.

وعزز توتنهام تقدمه في الدقيقة 43، بعد انطلاقة مميزة من سون من على الجانب الأيسر، ليرسل عرضية أرضية اسكنها مورا في الشباك.

وكاد سانشيز أن يسجل الهدف الثالث لتوتنهام برأسية مميزة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يخرجها حارس وست هام لركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 48 ومن هجمة مرتدة، تبادل مورا الكرة مع سون، لينفرد البرازيلي بالمرمى، قبل أن يسدد بغرابة إلى جوار القائم.

وبعدها بدقيقة واحدة، سجل هاري كين الهدف الثالث لتوتنهام، بعدما تلقى عرضية متقنة من الجانب الأيمن من قبل أورييه، ليسدد رأسية سكنت شباك الحارس روبرتو.

واحتاج وست هام لربع ساعة كاملة للظهور من جديد، وكان ذلك عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء عبر البديل أنطونيو، أمسك بها حارس السبيرز بسهولة.

وقلص أنطونيو الفارق، بتسجيل الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 73، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن جازانيجا من التصدي لها.

ومباشرة أجرى مورينيو التبديل الأول بخروج بن ديفيز، وحل مكانه الظهير داني روز، وأجرى التبديل الثاني في الدقيقة 79 بنزول إيريكسن على حساب ألي.

وحاول كين تسجيل الهدف الرابع للسبيرز من مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته ذهبت سهلة في يد الحارس.

وفي الدقيقة 82، أقحم مورينيو لاعبه موسى سيسوكو على حساب مورا.

وسجل وست هام الهدف الثاني في الدقيقة 89 عبر رايس، بعد متابعته لكرة عرضية من ركلة ركنية، قبل أن تلغيه تقنية الفار بسبب التسلل.

وسجل أوجبونا الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعد استقباله عرضية متقنة من ركلة ركنية، ليسدد مباشرة في شباك السبيرز، لينتهي اللقاء فوز توتنهام بنتيجة 3-2.