وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة المصرية اليوم السبت اتفاقية قرض ثان مقداره 25 مليون دينار كويتي (حوالي 85 مليون دولار أمريكي) للاسهام في تمويل مشروع طريق عرضي (4) ضمن (برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء).

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وعن الصندوق الكويتي مديره العام عبدالوهاب البدر بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وذلك على هامش منتدى افريقيا 2019 (الاستثمار من اجل افريقيا) المنعقد في (العاصمة الادارية الجديدة).

وتضمن التوقيع تعديل اتفاقية القرض رقم (987) المعقودة بين الجانبين في 13 مارس 2018.

ويهدف المشروع الى تكامل شبكة الطرق في مصر ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال “مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع وزيادة فرص العمل فضلا عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان”.

ويقع المشروع في شبه جزيرة سيناء ويتخذ مسارا شماليا جنوبيا يربط بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء ويبدأ من طريق القنطرة / العريش بالقرب من (بئر العبد) وينتهي إلى طريق النفق / طابا في منطقة (صدر حيطان).

ويشمل المشروع أعمال انشاء طريق يبلغ طوله الاجمالي حوالي 160 كيلومترا الى طريق مسفلت بست حارات (ثلاث حارات لكل اتجاه بعرض 6ر3 متر لكل حارة) وبعرض اجمالي يبلغ 46 مترا تشمل جزيرة وسطية يبلغ عرضها 20 مترا.

كما يشمل أكتافا جانبية لكل جانب بعرض مترين (خارجيا) و5ر0 متر (داخليا) فضلا عن أعمال منشآت الصرف السطحي وأعمال الحماية والسلامة والخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية والاشراف على التنفيذ.

ويمثل قرض الصندوق الكويتي القرض ال 52 الذي يقدمه الصندوق لمصر حيث سبق أن قدم لها الصندوق 51 قرضا بلغت قيمتها الاجمالية حوالي مليار و39 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 531ر3 مليار دولار).

وسحب من هذه القيمة حتى تاريخه حوالي 704 ملايين دينار كويتي بما يعادل حوالي 67 بالمئة من اجمالي مبلغ القروض المقدمة وسدد منها حوالي 327 مليون دينار كويتي بما يعادل حوالي 31 بالمئة من اجمالي المبلغ المسحوب.

كما قدم الصندوق لمصر 18 منحة ومعونات فنية بقيمة اجمالية قدرها حوالي 10ر5 مليون دينار كويتي (حوالي 789ر16 مليون دولار) سحب منها حوالي 42ر2 مليون دينار كويتي (حوالي 967ر7 مليون دولار).

وقام الصندوق الكويتي كذلك بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة الكويت لمصر بلغت قيمتهما الاجمالية حوالي 840ر4 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 5ر16 مليون دولار) وقد سحبتا بالكامل.