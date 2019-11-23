وفيات يوم السبت 23 نوفمبر 2019

صبيح أحمد سعيد الاصبحي 64 عاماً «شيع» الرجال: الفنطاس ، ق 2 ، ش 19 ، م 10 – النساء: العقيلة ، ق 3 ، ش 327 ، م 21، ت: 60477474 – 99619042 – 50777426.

ناصر عبدالعزيز البعيجان 92 عاماً «شيع» الرجال: ضاحية عبدالله السالم ، ق 1 ، شارع هرم بن سنان ، م 16 – النساء: الخالدية ، ق 4 ، ش 45 ، م 3، ت: 50009047 – 55333131.

فضيلة براك عبدالمحسن الجيعان أرملة، عبدالسلام صالح الهزاع، 79 عاماً «التاسعة صباح غد الأحد» الرجال: بيان ، ق 12 ، طريق 14 ، م 149 – النساء: ضاحية جابر العلي ، ق 2 ، ش 12 ، م 27، ت: 97822200 – 90906840.

موزة عبدالله الفضالة 78 عاماً «شيع» الرجال: العديلية ، شارع دمشق ، ديوان الفضالة – النساء: السرة ، ق 4 ، شارع طارق بن زياد ، م 822، ت: 94000050 – 65000661.

فاطمة أحمد علي حسين زوجة ، عبدالنبي حسن الصراف 74 عاماً «شيعت» الرجال : مسجد البحارنة ، الدعية – النساء: بنيدالقار ، حسينية عاشور – عزاء النساء عصرا فقط اعتبارا من يوم الاثنين 25 ،11 ، ت: 99048921.

سلطانه عزيز باقر 79 عاماً «شيعت» المنقف ، ق 1 ، ش 160 ، م 10، ت: 55100415.

محمد فجري محمد صقر العجمي 62 عاماً التاسعة صباح غد الاحد، الرجال: خيطان ، ق 10 ،ش 6 ، م 19 – النساء: العدان ، ق 1 ، ش 52 ، م 1، ت: 99078118 – 99730040.

طاهر معتوق جمعان العلي 57 عاماً التاسعة صباح غد الأحد، الرجال: الدعية ، حسينية بوعليان ، بجانب مركز شباب الدعية – النساء ، مبارك الكبير ، مسجد القدس ، ق 7 ، ت: 55752575.

محمد علي عبدالله جعفر 75 عاماً بعد صلاة عصر غد الاحد – الرجال: ميدان حولي ، شارع أحد ، حسينية اشكنانية – النساء: الرميثية ، ق 9، شارع أسامة بن زيد ، ج 93 ، حسينية ام البنين الأربعة ، عزاء النساء عصرا فقط، ت: 66511272 – 94929772 – 99236161.

جاسر نايف جاسر البعيص المطيري 67 عاماً بعد صلاة عصر غد الاحد – الرجال: النهضة ، ق1 ، ش105 ، م10 – النساء: العارضية ، ق8 ، ش7 ، ج5، م9 ، ت: 99073735 – 97635060.