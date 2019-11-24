دعم نصراوي واتحادي للهلال بنهائي آسيا

حرص عدد كبير من جماهير فريقي النصر واتحاد جدة، على دعم مواطنهم الهلال في مهمته المرتقبة الحاسمة أمام مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وحضرت الجماهير من النصر واتحاد جدة، رفقة جمهور الهلال إلى ملعب سايتاما، من أجل تشجيع ومساندة الفريق الكروي للزعيم في المباراة النهائية.

وأبدت الجماهير حالة من التفاؤل بتحقيق ممثل الوطن للنتيجة المنتظرة وحصده لقب البطولة الآسيوية من اليابان.

وحرص أحد مشجعي فريق النصر على دعم جاره الهلالي، في مواجهة أوراوا الياباني، من ملعب سايتاما، حاملًا لافتة كتب عليها ( الله معاك يا هلال.. لا للتعصب الرياضي).

يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب في الرياض، كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله البيروفي أندريه كاريلو.