حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 25 نوفمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.