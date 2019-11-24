محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 25 نوفمبر 2019

منذ 50 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
25 نوفمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 15&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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