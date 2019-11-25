تستضيف العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس الخليج لكرة القدم ال24 يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل بمشاركة منتخبات الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والعراق واليمن إضافة إلى المنتخب القطري.

ويستعرض التقرير التالي تاريخ البطولة الخليجية منذ انطلاقتها الأولى في البحرين عام 1970 حتى النسخة الأخيرة التي استضافتها الكويت عام 2017.

أقيمت الدورة الأولى عام 1970 على أرض البحرين بمشاركة أربع دول هي قطر والسعودية والكويت إضافة إلى البحرين حيث توج (الأزرق) الكويتي بلقب البطولة.

في عام 1972 كانت السعودية البلد المضيف للدورة الثانية التي شهدت مشاركة خمسة منتخبات هي الكويت وقطر والإمارات والبحرين إلى جانب السعودية وقد حافظت الكويت على لقب البطولة للمرة الثانية.

في عام 1974 استضافت الكويت الدورة الثالثة لكأس الخليج وشهدت مشاركة 6 فرق والتي تمثل دول مجلس التعاون السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت وشهدت انسحاب البحرين وأقيمت البطولة بنظام المجموعتين وواصل منتخب الكويت تألقه إذ نال كأس البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وفي عام 1976 أقيمت الدورة الرابعة لكأس الخليج في قطر وشارك فيها للمرة الأولى منتخب العراق مع الفرق الستة لدول مجلس التعاون واستمرت الاحتكار الكويتي للقب البطولة منذ انطلاقتها.

في عام 1979 استضاف العراق الدورة الخامسة للبطولة بمشاركة الفرق السبعة الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين إضافة إلى العراق الذي كسر احتكار الكويت ونال لقب هذه الدورة.

في عام 1982 أقيمت الدورة السادسة في الإمارات وشاركت فيها المنتخبات السبعة وعادت الكويت مجددا للفوز بكأس البطولة للمرة الخامسة.

في عام 1984 استضافت عمان الدورة السابعة بمشاركة من الفرق السبعة وفاز منتخب العراق بالكأس.

في عام 1986 أقيمت الدورة الثامنة لبطولة كأس الخليج في البحرين وشاركت فيها المنتخبات السبعة وتمكنت الكويت من انتزاع لقب البطولة للمرة السادسة.

في عام 1988 استضافت السعودية الدورة التاسعة للبطولة بمشاركة المنتخبات السبعة وفاز العراق بكأس هذه الدورة.

في عام 1990 احتضنت الكويت الدورة العاشرة لبطولة كأس الخليج وشاركت فيها منتخبات الإمارات وقطر والبحرين وعمان إلى جانب الكويت فيما انسحبت السعودية قبل بدء البطولة كما انسحب العراق خلال الدورة التي فاز منتخب الكويت ببطولتها للمرة السابعة.

في عام 1992 أقيمت بطولة كأس الخليج بدورتها ال11 في قطر بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الست الكويت والإمارات والسعودية وعمان والبحرين واستبعد منتخب العراق وفازت قطر بالكأس للمرة الأولى.

وفي عام 1994 استضافت الإمارات الدورة ال12 بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الست وأحرزت السعودية كأس البطولة للمرة الأولى.

في عام 1996 أقيمت بطولة كأس الخليج ال13 في عمان حيث شاركت منتخبات دول مجلس التعاون ونالت الكويت الكأس للمرة الثامنة.

وفي 1998 استضافت البحرين الدورة ال14 لكأس الخليج بمشاركة الفرق الستة لدول مجلس التعاون وفاز منتخب الكويت باللقب للمرة التاسعة.

في 2002 أقيمت بطولة كأس الخليج ال15 في السعودية حيث شاركت جميع منتخبات مجلس التعاون ونجح المنتخب السعودي بتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية.

في 2003 استضافت الكويت بطولة كأس الخليج ال16 وشهدت مشاركة المنتخب اليمني للمرة الأولى إلى جانب منتخبات دول مجلس التعاون الستة وفاز بلقب هذه الدورة منتخب السعودية للمرة الثالثة.

وفي 2004 أقيمت بطولة كأس الخليج ال17 في قطر وتعد هذه الدورة هي الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة إذ شاركت فيها ثمانية منتخبات هي الكويت وعمان وقطر والسعودية والبحرين وعمان والعراق والإمارات وأقيمت البطولة بنظام المجموعتين وفاز بلقبها منتخب قطر للمرة الثانية.

في عام 2007 استضافت الإمارات الدورة ال18 لبطولة كأس الخليج بمشاركة المنتخبات الثمانية وفازت الإمارات بالكأس للمرة الأولى.

في عام 2009 أقيمت بطولة كأس الخليج ال19 في عمان حيث شاركت الفرق الثمانية وفاز منتخب عمان بلقب هذه الدورة للمرة الأولى في تاريخه.

في عام 2010 استضافت اليمن الدورة ال20 بمشاركة المنتخبات الثمانية ونجحت الكويت في إحراز اللقب للمرة العاشرة.

وفي عام 2013 أقيمت بطولة كأس الخليج ال21 في البحرين حيث شهدت مشاركة المنتخبات الثمانية وفازت الإمارات باللقب للمرة الثانية.

في عام 2014 احتضنت السعودية الدورة ال22 لبطولة كأس الخليج بمشاركة المنتخبات الثمانية وتكمنت قطر من الفوز بالكأس للمرة الثالثة.

وفي عام 2017 استضافت الكويت الدورة ال23 لبطولة كأس الخليج بمشاركة المنتخبات الثمانية واستطاعت عمان الفوز باللقب للمرة الثانية.