اكد مدربا منتخبي قطر والعراق لكرة القدم اليوم الاثنين صعوبة المباراة الافتتاحية التي تجمعهما غدا الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات دورة كاس الخليج العربي ال24.

وقال مدرب منتخب قطر فيليكس سانشيز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الافتتاحية ان مباريات كاس الخليج تحضير جيد للمونديال نتيجة الضغط وحدة المنافسة بين المنتخبات مضيفا انهم استعدوا جيدا لدورة الخليج بعد مباراة افغانستان.

واوضح ان اللعب في الدوحة امر مهم وذلك بسبب عامل الارض ومساندة الجمهور القطري معربا عن الامل في ان يكون هذا الامر حافز لتقديم بطولة جيدة.

واشار الى صعوبة مواجهة الامارات والعراق نظرا للقوة البدنية والتنظيم المحكم اللذين يتمتعان بهما واصفا (خليجي 24) بأنها “بطولة مختلفة عن كاس آسيا ويجب التقدم من مباراة الى مباراة حيث الفوز في اول مباراة سيمنح الفائز دافعا معنويا”.

من جانبه اكد قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس خلال المؤتمر ان التركيز منصب الان على بطولة كاس الخليج لافتا الى نسيان كاس آسيا وفتح ملف جديد والتفكير في البطولة.

وقال الهيدوس ان التحضير للدورة كان جيدا بعد لعب مباراة صعبة ضد افغانستان بالتصفيات الاسيوية المشتركة موضحا ان المباراة الافتتاحية ضد المنتخب العراقي ستكون صعبة ويجب الظهور بشكل مشرف كما كان الحال في بطولة امم آسيا الاخيرة.

واوضح ان اضافة البطولة الخليجية للانجاز الاسيوي لا يأتي الا بالمساندة الجماهيرية مضيفا ان دورة الخليج بطولة مختلفة ويجب الاخذ بكل مباراة على حدة للوصول الى اللقب.

من جهته قال مدرب المنتخب العراقي ستريشكو كاتانيتش خلال المؤتمر ان الظروف التي يمر بها المنتخب العراقي “صعبة” من ناحية قلة اللاعبين المتواجدين في الدورة حيث يملك 11 لاعبا وحارسي مرمى وذلك لارتباط ثمانية لاعبين بالبطولة العربية للاندية مع نادي الشرطة العراقي.

واضاف كاتانيتش انه “من الصعب جدا التوقع بما سيحدث ولدي هذا العدد القليل من اللاعبين وهذه تجربة جديدة بالنسبة لي وآمل أن أكون موفقا في أي قرار أتخذه”.

واكد ان دورة الخليج فرصة مناسبة لتواجد لاعبين جدد في المنتخب وهم يعون الفرصة التي منحت لهم لتقديم مستويات “رائعة” في الدورة.

بدوره قال لاعب المنتخب العراقي علي عدنان خلال المؤتمر ان الاستعدادات “جيدة” والمعنويات “عالية” وان جميع اللاعبين مهمون في البطولة وعليهم مسؤولية رفع اسم العراق ورسم البسمة على وجوه الشعب العراقي.

واضاف عدنان ان دورة الخليج “لا يوجد بها اي ضغوطات” وشعور السعادة “طاغ” على اجواء الوفد منذ الوصول الى الدوحة مشيرا الى خوض ثلاث حصص تدريبية بروح معنوية عالية قبل خوض غمار البطولة.

وسيفتتح منتخبا قطر والعراق مباريات دورة كاس الخليج العربي ال24 على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات المجموعة الاولى والتي تضم ايضا منتخبي الامارات واليمن.