وفيات يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019

جميلة مصطفى محمد اسحق، 57 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة ، الشعب، النساء: مشرف ، ق 5 ،ش 13 ، م 17 A،ت: 99991068، 99067846.

خليفة حمود قايد العدواني، 62 عاماً، شيع، الرجال: ديوان العداوين، العمرية ، مقابل نادي التضامن، النساء: العمرية ، ق 4 ، ش 6 ، م 15، ت:56688815،24766816، 99444194.

مريم محمد عبدالله الكندري، أرملة ، إبراهيم عبدالرحيم الكندري، 89 عاماً، شيعت، الرجال: الشعب ، ديوان الكنادرة، النساء: الرميثية ، ق 12 ، شارع عبدالله بن الزبير ، ج 120 ، م 8،ت: 55553538، 55600053.

ماجدة حامد صالح الصقر، زوجة ، علي حسين على الحوال، 62 عاماً، شيعت، مشرف ، ق 2 ، ش 4 ، م 9، ت: 66595356.

سهام رشدي سعيد الشوا، أرملة ، عادل عبدالفتاح نسيبه، 93 عاماَ، تشيع بعد صلاة عصر الثلاثاء، العديلية ، ق 3 ، ش 33 ، م 4، 99757627.

سعود احمد إبراهيم الدويسان، 84 عاماً، شيع، الرجال: الشامية ، ق 9 ،ش 92 ، م 18، النساء: الشامية ، ق 9 ، ش 92 ، م 14، ت:66066068.

حسين عبدالرسول الشيخ إبراهيم، 65 عاماً، شيع، الرجال: المنصورية ، ق 1 ، شارع جاسم الوزان ، حسينية الأوحد، النساء: المنصورية ، ق 1 ، ش 11 ، م 10 ، حسينية الزهراء، ت: 97666825،97948748.