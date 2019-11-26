البديّح يطالب بسرعة افتتاح المستوصفات المتعطلة في مدينة “صباح الأحمد”

تساءل المحامي أحمد البديّح عن سبب تأخير أفتتاح مستوصف القطاع D في صباح الأحمد بالرغم من جهوزيته قائلا في تصريح صحفي: على المسؤولين الا يتقاعسوا و يقوموا بواجبهم في أسرع وقت و هناك ثلاث مستوصفات الى الان لم يتم افتتاحها كذلك، هل هناك تعمد في أهمال مدينة صباح الأحمد التي لا تنتهي مشاكلها..!‬

وأضاف: ‫بالاضافة الى الصحة المدرسية، عدد سكان صباح الاحمد يفوق اهالي ضاحية علي صباج السالم ومع ذلك يضطر اهالي صباح الاحمد الى الذهاب للمنطقة المجاورة فهناك تأخير غير مبرر من قبل المسؤولين، ونتمنى الاهتمام بأهالينا أهالي صباح الاحمد‬

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