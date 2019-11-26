الطبطبائي يعتزل السياسة: سأترك المجال لغيري

أعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، مساء اليوم الاثنين، أنه سيسلم نفسه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في قضية دخول المجلس.

وأعرب الطبطبائي عن أمله في أن يصدر العفو من سمو أمير البلاد في قضية دخول المجلس، مشيرا إلى أنه سيلبي مطالب إصدار مرسوم العفو.

وقال الطبطبائي إنه يتمنى العودة إلى سلك التدريس بالجامعة، مشيرا إلى أن تجاربه في العمل السياسي والتي امتدت الى 8 مجالس برلمانية كافية ، وسيترك المجال لغيره.