فاز المنتخب العراقي اليوم الثلاثاء على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في افتتاح دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم المقامة في قطر.

وحصد المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط في المجموعة الاولى متصدرا فرق المجموعة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الامارات واليمن المقامة حاليا.

وفي الربع ساعة الأولى من زمن اللقاء ضغط المنتخب القطري على المنتخب العراقي في محاولة لاقتناص هدف مبكر إلا أن الضغط قوبل بتنظيم دفاعي محكم.

وفي عكس مجريات المباراة باغت المنتخب العراقي نظيره القطري بهدف في الدقيقة 18 بتوقيع اللاعب محمد قاسم عن طريق ضربة رأسية.

وما ان عاود المنتخب القطري سيطرته على اللقاء حتى أطلق نفس اللاعب العراقي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عزز بها من تقدم منتخبه بهدف ثان في الدقيقة 28 .

وبعد الهدفين العراقيين سيطر المنتخب القطري على بقية الشوط الأول بغية تقليص الفارق وحال تألق الحارس العراقي دون ذلك لينتهي الشوط بهذين الهدفين.

وفي مستهل الشوط الثاني من المباراة سجل اللاعب القطري عبدالعزيز حاتم هدف تقليص الفارق في الدقيقة 48 .

وسيطر المنتخب القطري على مجريات الشوط الثاني إلا أن الدفاع العراقي منع محاولاتهم تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1) لصالح العراق.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد افتتح قبل المباراة دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم والتي تستمر لغاية 8 ديسمبر.