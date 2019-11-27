تتجه انظار عشاق كرة القدم في دول مجلس التعاون الخليجي الى موقعة (ديربي الخليج) التي تجمع مساء اليوم الاربعاء منتخبي الكويت والسعودي ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج ال24 التي انطلقت في الدوحة امس الثلاثاء.

وتكتسب المواجهة الكويتية السعودية على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) في الدوحة اهمية كبيرة لدى الجمهور الخليجي لما تحمله من طابع تنافسي وندي هو الابرز في منطقة الخليج.

ويدخل منتخب الكويت مباراة اليوم مكتمل الصفوف وعلى اتم الاستعداد لاسيما بعد ان حقق فوزين على الصين تايبيه ونيبال في التصفيات الاسيوية المشتركة قبل الوصول للدوحة ليتقدم الى المركز الثاني بفارق الاهداف عن الاردن في مجموعتها المؤهلة لكأسي العالم وآسيا.

ويوضع الفريق الكويتي على رأس المرشحين في اي دورة من دورات كأس الخليج مهما كانت الظروف التي يمر بها كونه بطلها التاريخي برصيد عشرة ألقاب.

اما المنتخب السعودي فيدخل اللقاء بغياب لاعبي نادي الهلال السعودي بسبب مشاركتهم في اياب نهائي ابطال اسيا الذي اقيم باليابان الاحد الماضي امام فريق اوراوا وتحقيقهم الكأس.

وفي هذا الاطار اشار مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار في مؤتمر صحفي عقده يوم امس الثلاثاء الى صعوبة الاستعداد للمباراة خاصة انه يواجه “خصما جيدا ويقدم مستوى جيدا”.

ويعد الفريق السعودي من افضل فرق آسيا في الوقت الحالي وذلك لامتلاكه دوريا محليا قويا يعج بمحترفين على مستوى فني عال ويتفوق على بقية الدوريات بالمنطقة مما يساهم في رفع اداء المنتخب وتطعيمه بلاعبين مميزين.

وتواجه المنتخبان الكويتي والسعودي في 21 مباراة في دورات كأس الخليج فازت الكويت بتسع مباريات فيما انتصرت السعودية خمس مرات وتعادلا سبع مرات.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها يلتقي منتخبا عمان والبحرين على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) في اولى مباريات المجموعة.

ويطمح منتخب عمان حامل لقب الدورة السابقة التي أقيمت في الكويت الى الحفاظ على لقبه واسعاد جماهيره بعدما قدم في لقائه الاخير امام المنتخب القطري ضمن التصفيات الاسيوية المشتركة اداء قويا ومميزا بقيادة المدرب اروين كومان للتنافس على صدارة مجموعتهما.

اما المنتخب البحريني “بطل غرب آسيا” التي اقيمت في اربيل العراقية فيدخل اللقاء بروح معنوية عالية بعد ان قدم مستوى فنيا عاليا تصدر به مجموعته وتأهل للفوز على العراق صاحب الارض في النهائي.

ويعتمد مدرب البحرين هيليو سوزا على عناصره التي احرزت بطولة غرب آسيا في محاولة الظفر بلقب دورة (خليجي 24) لا سيما ان البحرين الى الان لم تذق طعم الفوز بلقب الدورة.

وتقابل منتخبا عمان والبحرين في دورات كأس الخليج في 20 مباراة فازت عمان بخمس منها فيما انتصرت البحرين سبع مرات وتعادلا ثماني مرات.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتح امس دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم والتي تستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.