اوصت اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي الكويتي اليوم الاربعاء بتزويد سيارات بلدية الكويت الناقلة للنظافة بنظام متابعة (GPS) سواء في العقود التي تبرمها البلدية او في العقود الخاصة.

واكدت رئيسة لجنة البيئة مها البغلي في تصريح للصحفيين عقب ورشة عمل خاصة بلائحة النظافة العامة أهمية مراقبة عقود النظافة التي تختص بنظافة المناطق الاستثمارية والتجارية بالاضافة الى المستشفيات.

وذكرت البغلي ان الورشة اوصت ايضا بتعديل لائحة النظافة العامة ونقل نفايات البلدية الصلبة والمخلفات الانشائية مبينة انه تمت توصية بتعديل المادة الأولى لتغيير مسمى النفايات غير المضرة الى النفايات الخطرة.

واضافت ان الورشة اوصت بالرجوع الى قانون حماية البيئة بخصوص التعاريف الموجودة بلائحة النظافة لتتطابق مع التعاريف الموجودة بقانون حماية البيئة مشيرة الى توصيتهم بإزالة المركبات المعروضة للبيع في الأماكن المخالفة دون فترة انذار.

وبينت ان الورشة اوصت بإضافة فقرة لتنظيم عملية الفرز من المصدر والنقل الى جهات اعادة التدوير.