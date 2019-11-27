فالنسيا يخطف تعادلاً مثيرًا من تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، مباراة فالنسيا الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية تشيلسي ماتيو كوفاسيتش (41) وكريستيان بوليسيتش (53)، بينما أحرز هدفي فالنسيا كارلوس سولير (40) ودانييل واس (82).

بهذا التعادل، رفع فالنسيا رصيده إلى 8 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة، وهو نفس رصيد تشيلسي في المركز الثاني مؤقتًا، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة أياكس أمستردام وليل، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

دخل تشيلسي أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الثانية أرسل جيمس عرضية لويليان، الذي سدد أعلى العارضة.

وأهدر جوميز فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 19، بعدما تلقى عرضية أرضية متقنة من قبل رودريجو، ليجد نفسه وجهًا لوجه أمام كيبا، لكنه فقد التوقيت في التسديد، لتمر الكرة من تحت أقدامه بغرابة، وتبعها سولير في الدقيقة 23، برأسية أمسك بها كيبا.

وواصل جوميز سلسلة إهدار الفرص المحققة، حيث مرر له باريخو كرة بينية سحرية في الدقيقة 29، لينفرد بكيبا، إلا أنه سدد كرة تألق الحارس الإسباني في إخراجها إلى ركلة ركنية.

وتابع الفرنسي كانتي، كرة مرتدة من دفاعات فالنسيا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36، ليسدد كرة قوية علت العارضة.

وفي الدقيقة 38، تلقى أبراهام عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء من جيمس، ليسدد صاروخية، أخرجها الحارس سيليسين ببراعة إلى ركلة ركنية.

وافتتح فالنسيا التسجيل في الدقيقة 40، بعدما أرسل رودريجو عرضية مميزة من الجانب الأيمن، وجدت أقدام سولير الذي سدد مباشرة، كرة لمست يد كيبا وسكنت الشباك.

وأتى رد تشيلسي سريعًا، بعدما تابع كوفاسيتش كرة مرتدة من دفاعات فالنسيا، ليسدد من خارج منطقة الجزاء كرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 41.

وتعرض أبراهام للإصابة قبل نهاية الشوط الأول في كرة مشتركة مع إيزيكيل جاراي، ليدفع لامبارد بباتشواي على حساب المهاجم الإنجليزي مع بداية الشوط الثاني.

وسجل تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعدما ارتقى زوما لعرضية من قبل كانتي، ليمرر بالرأس لبوليسيتش الذي تابع الكرة في الشباك، وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل، قبل أن يحتسبه من جديد بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وحاول فالنسيا الرد، برأسية من اللاعب فوريس في الدقيقة 55، إلا أن كرته ذهبت أعلى العارضة، وبعدها بدقيقة، أخطأ كيبا في تقدير كرة بينية لباريخو ليخرج ويترك مرماه خاليًا، لتصل الكرة إلى رودريجو الذي حاول وضعها ساقطة، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة.

وتحصل فالنسيا على ركلة جزاء في الدقيقة 63، بعد تعرض جايا للإعاقة من قبل جورجينو، أهدرها باريخو، بعدما تألق كيبا في التصدي لها.

وأهدر ويليان في الدقيقة 68 انفرادًا تامًا بالمرمى، بعدما تصدى سيليسين لتسديدته الأرضية قبل أن يحتسب الحكم تسللا على باتشواي في بداية الهجمة.

وأجرى لامبارد التبديل الثاني في الدقيقة 72، بنزول إيمرسون على حساب جورجينو، وتبعه بالتبديل الثالث في الدقيقة 80 بنزول ماونت على حساب ويليان

وسجل فالنسيا هدف التعادل في الدقيقة 82، بعد كرة عرضية من قبل واس، خدعت كيبة واصدمت بالقائم وسكنت الشباك.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث تبادل الفريقان الهجمات السريعة وتسابقا على إهدار الفرص بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، تلاعب رودريجو بزوما في منطقة الجزاء، وسدد بعدها كرة مرت إلى جوار القائم.

وبعدها بدقيقة أتت كرة عرضية أرضية لرودريجو الخالي تمامًا من الرقابة أمام المرمى الخالي، ليسدد بغرابة إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل.