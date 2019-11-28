فاز منتخب الكويت الوطني اليوم الاربعاء على نظيره السعودي بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات المحموعة الثانية من دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم المقامة في قطر.

بدأ الشوط الاول بسيطرة سعودية على مجريات المباراة وتناقل لاعبوه الكرة محاولين اختراق التنظيم الدفاعي المحكم من قبل المنتخب الكويتي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

وجاء الهدف الاول للكويت عن طريق اللاعب احمد الظفيري بالدقيقة 43 بعد تمريرة من قائد المنتخب بدر المطوع باغت فيها الدفاع السعودي.

وقبل ان يلفظ الشوط الاول انفاسه الاخيرة وتحديدا بالدقيقة 46 صنع بدر المطوع مرة اخرى الهدف الثاني للاعب سامي الصانع الذي راوغ حارس المرمى واودع الكرة الشباك.

وخرج المنتخب الكويتي من مناطقه الدفاعية في الشوط الثاني وحاول ابتكار فرص لتعزيز النتيجة ولكن هدفه تأخر الى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء سجله اللاعب مبارك الفنيني.

وفي آخر لحظات المباراة سجل المنتخب السعودي هدفه الوحيد بالدقيقة 96 عن طريق اللاعب فراس البريكان.

وتصدر المنتخب الكويتي بهذا الفوز مجموعته الثانية بثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من عمان والبحرين بعد تعادلهما سلبا فيما تذيلت السعودية المجموعة بلا رصيد من النقاط.