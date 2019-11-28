اكد مدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك اليوم الخميس ان فريقه سيذهب الى مباراة العراق من اجل الفوز ضمن منافسات دورة كأس الخليج العربي ال24 المقامة في قطر.

وأضاف مارفيك في مؤتمر صحفي قبل لقاء المنتخب العراقي غدا على استاد خليفة الدولي ان العراق فريق قوي بدنيا وذهنيا مشيرا إلى فوزهم على صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر.

من جانبه قال لاعب المنتخب الاماراتي محمد مرزوق ان تفكير زملائه اللاعبين ينصب على مباراة العراق والفوز بها موضحا أن مباراة اليمن بالنسبة لهم انتهت.

وشدد على أهمية تقديم مباراة جيدة تليق بمستوى المنتخب الإماراتي وجماهيره لاسيما أن العراق خصم قوي ومتطور.

من جهته قال مدرب المنتخب العراقي سريتشو كاتانيش في المؤتمر الصحفي ان مباراته مع المنتخب الاماراتي صعبة مؤكدا في الوقت ذاته ثقته باللاعبين في الفوز بها.

وأضاف أنه يعمل مع اللاعبين في الحصص التدريبية على تقديم أفضل مستوى بالدورة بخاصة ان معظم اللاعبين شباب وقليلو الخبرة.

من جهته اكد لاعب المنتخب العراقي احمد ابراهيم جاهزية زملائه اللاعبين لمباراة الامارات معربا عن الامل في تقديم مستوى فني عال والظفر بالنقاط الثلاث.

وأوضح أن لاعبي المنتخب العراقي تناسوا على الفوز بالمباراة الأولى على قطر في افتتاح دورة كأس الخليج وان التركيز منصب على مباراة الامارات.

ويلعب منتخبا الامارات والعراق غدا الجمعة على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى لدورة كأس الخليج العربي ال24.

ويتصدر الامارات فرقاء المجموعة الاولى بثلاث نقاط وبفارق الاهداف عن العراق فيما احتل منتخبا قطر واليمن المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.