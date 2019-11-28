حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 29 نوفمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
29 نوفمبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
بارد نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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