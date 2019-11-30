خسر منتخب الكويت الوطني اليوم السبت امام نظيره العماني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الثانية لدورة كاس الخليج العربي ال24 المقامة في قطر.

وسيطر المنتخب الكويتي على اغلب فترات الشوط الاول محاولا خلق فرص للتسجيل ولكنه قوبل بالتزام تكتيكي من المنتخب العماني ما ادى الى تضييق المساحات على لاعبي الكويت.

وجاء هدفا عمان عن طريق ضربتي جزاء سجل من خلالهما اللاعب عبدالعزيز المقبالي بالدقيقتين 16 و33 لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

واستمر الشوط الثاني كما هو عليه الحال في الشوط الاول اذ استحوذ المنتخب الكويتي على مجريات المباراة وسط تراجع كبير من المنتخب العماني للمحافظة على النتيجة.

ووسط محاولات الكويت تقليص الفارق اتى الهدف الكويتي الوحيد عن طريق تسديدة يوسف ناصر في الدقيقة 79.

وبعد الهدف زاد الضغط الكويتي بحثا عن التعادل ولكنه اصطدم بتكتل دفاعي كبير من الجانب العماني لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.

وبهذا الفوز اعتلى المنتخب العماني صدارة المحموعة مؤقتا برصيد اربع نقاط وتراجعت الكويت لتحتل المركز الثاني بثلاث نقاط بانتظار نتيجة مباراة السعودية والبحرين التي تقام في وقت لاحق اليوم.