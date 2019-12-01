جريا على دأبها سنويا بداية فصل الشتاء أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتية في مقرها أمس السبت (حملة الشتاء الدافئ لكسوة عمال النظافة) وزعت خلالها 3750 حقيبة شتوية من شأنها منح الدفء لهؤلاء العمال في البلاد بشتى القطاعات الصناعية والتجارية.

وكان لافتا في الحملة مشاركة عدد من المتطوعين والأطفال ممن تولوا عملية توزيع الكسوة على العمالة الوافدة وزرع السعادة في قلوبهم من خلال توزيع حقائب تتضمن مختلف الاحتياجات من ملابس وبطانيات ومستلزمات شتوية وذلك تقديرا لعمال النظافة وطبيعة عملهم التي تحتم عليهم البقاء في الشوارع ضمن أجواء مناخية باردة وقاسية.