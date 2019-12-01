الدلال: ضرورة تمكين الطلبة من حسم خلافاتهم دون تدخلات سياسية وإعلامية

غرّد النائب محمد الدلال عبر حسابه في “تويتر” حول أحداث انتخابات اتحاد أمريكا..!

‏وقال الدلال : إن العمل الطلابي مفخرة للكويت ومكان للتأهيل النقابي والإداري والسياسي اضافة الى الأدوار الإيجابية التي تقوم بها فروع الاتحاد في دعم الطلاب والطالبات والتعبير عن رأي شريحة الشباب في قضايا الدولة والمجتمع.

وأضاف الدلال بأن للعمل الطلابي والاتحاد نظم وأعراف وتقاليد مستقرة للعمل والنشاط والانتخابات وحتى قواعد ولوائح لحسم الخلافات وهو ما كفل تداول منصف لقيادة الفروع وآلية تطمئن لها النفوس واذا رأيتم من يشذ او يرفضه فذلك معناه انه يبحث عن المشاكل!

ولفت الدلال إلى أنه في انتخابات فرع أمريكا لا يتدخل طرف لصالح طرف انتصار للنفس والقائمة والمصلحة الخاصة وإنما يدعوا لتمكين الطلبة من حسم خلافاتهم وفقا للنظم والقواعد المستقرة في اتحاد الطلبة والتي تتضمن ضوابط تكفل الحيادية والشفافية.

وأشار الدلال إلى أن ما يحدث من خلاف ليس بجديد ولكن المرفوض التدخلات السياسية والإعلامية والتقارير الصحفية المنحازة، فلتتوقف أولًا تلك التدخلات ولنعطي ابناءنا الفرصة والدعم اللازم لحسم خلافاتهم بالطرق الحضارية والنظامية ولا نوغل صدورهم فيما بينهم لمصالح ضيقة.

وقال الدلال : علي الجهات الحكومية كوزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي وأي جهة مسؤولة في الدولة عدم التدخل في انتخابات امريكا او اَي فرع من فروع الاتحاد ، والتدخل يعد تجاوز مرفوض ويخلق مشاكل اكبر ويخالف استقلالية الاتحاد وعلى الطلبة رفض ذلك.

وختم الدلال: على الطلبة اولا في امريكا ثم كل طرف يتطلع للمصلحة العامة دعم خطوات العلاج المجربة وهي تتمثل في قيام الهيئة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجنة محايدة يشارك فيها جميع الاطراف لإدارة العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية في فرع امريكا.