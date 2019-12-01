توج منتخب السعودية لكرة السلة ببطولة الخليج ال16 للعبة للمرة الرابعة في تاريخه وذلك عقب فوزه على الكويت بنتيجة (92-83) في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم الاحد في الكويت.

وفرض المنتخب السعودي افضليته الواضحة على مجريات الشوط الاول للمباراة التي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة وذلك بفضل تألق لاعبيه اللافت في الرميات الثلاثية ومن تحت السلة لينتهى الربعين الاول والثاني بتقدم صريح ومستحق للاخضر السعودي ب (28/15) و(48/29).

ولم يقدم لاعبو (الازرق) في هذا الشوط مستواهم المعهود في ظل ارتكاب لاعبيه العديد من الاخطاء الدفاعية وعدم توفيق اللاعبين في التسجيل بسلة المنتخب السعودي في ظل تفوق عامل الطول لمصلحة الاخير.

ودخل لاعبو المنتخب الكويتي الشوط الثاني بقوة في ظل مؤازرة كبيرة من الجماهير الكويتية التي ملأت الصالة ليسجل لاعبوه نقاطا كثيرة لاسيما عبر الثلاثيات ليقلصوا الفارق الى 5 نقاط فقط في اول 4 دقائق الا ان لاعبي (الاخضر) السعودي استعادوا توازنهم لينهوا الربع الثالث بفارق 15 نقطة بنتيجة (68/53).

وشهد الربع الرابع والاخير من المباراة اداء جيدا من لاعبي الكويت وتمكنوا من مجاراة منافسهم القوي ووصل الفارق الى 4 نقاط فقط في اواخر المباراة الا ان خبرة اللاعبين السعوديين حسمت الامور في النهاية فيما دفع (الازرق) ثمن ادائه غير المقنع في الشوط الاول الذي تأخر به بفارق 19 نقطة.

من جهة أخرى احرز منتخب البحرين المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره الاماراتي بنتيجة (76-67) بعد في مباراة سبقت النهائي وسط اداء جيد للبحرين ومتوسط من الامارت ليكتفي الاخير بالمركز الرابع.

وذهب المركز الخامس والاخير في البطولة للمنتخب القطري الذي خرج من الدور الاول بعد خسارته لمبارياته الاربع.

وهنأ راعي البطولة رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح المنتخب السعودي بفوزه باللقب مشيدا في الوقت ذاته بجهود لاعبي المنتخب الكويتي الذين قدموا بطولة قوية بعد فترة ايقاف طويلة عن المشاركة في البطولات الدولية.

وقال الشيخ فهد الصباح في تصريح للصحفيين عقب تتويج المنتخبات الفائزة ان تواجد ابناء الخليج كتفا بكتف في هذا المحفل الرياضي هو النجاح الاهم في البطولة منوها بدور الجماهير الكويتية في انجاح البطولة بفضل حضورها الكثيف وحماسها المنقطع النظير ما ادى الى ارتفاع مستوى المباريات.

واشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة وتغييرات جذرية ستصب في مصلحة تطوير الرياضة الكويتية مشيدا بالعمل المميز للاتحاد الكويتي لكرة السلة في تنظيم بطولة ناجحة على كافة المستويات.

من جانبه اكد نجم المنتخب السعودي محمد السويلم في تصريح مماثل ان هذا الفوز الكبير جاء بفضل تكاتف اللاعبين والجهازين الفني والاداري للفريق ودعم الاتحاد السعودي للفريق معربا عن سعادته الكبيرة وجميع زملائه اللاعبين بتحقيق هذا اللقب الغالي.

وقال السويلم ان مباراة اليوم كانت صعبة لاسيما ان فريقه واجه منتخب الكويت صاحب الارض والجمهور اذ شهدت تنافسا مثيرا خصوصا في الشوط الثاني بدليل انها لم تحسم الا في دقائقها الاخيرة.

وتوجه بالشكر للجنة المنظمة الكويتية للبطولة على التنظيم الرائع معتبرا ان هذه البطولة تعد واحدة من افضل البطولات الخليجية.

حضر المباراة النهائية ايضا نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية الدكتور صقر الملا ورئيس واعضاء الاتحاد الكويتي لكرة السلة ورؤساء واعضاء الوفود الخليجية المشاركة وجمهور غفير.