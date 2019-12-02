القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

توّج النجم القطري أكرم عفيف -لاعب نادي السد القطري- بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم اليوم الاثنين في هونغ كونغ.

ونظرا لانشغال عفيف بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، فقد تسلم الجائزة نيابة عنه مدربه مع نادي السد الإسباني تشافي.

وجرى تسليم الجائزة لتشافي من قبل رئيس اتحاد الكرة الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وجرى عرض رسالة مصورة للاعب أكرم عفيف المتوج مع منتخب بلاده في كأس آسيا مطلع العام الحالي، تقدم فيها بالشكر لزملائه وكل من سانده خلال الفترة الماضية وكذلك للاتحاد الآسيوي.

وتوجت اليابانية ساكي كوماجاي -لاعبة ليون الفرنسي والمنتخب الياباني- بجائزة أفضل لاعبة.

وأحرز الاتحاد الياباني للمرة الخامسة جائزة أفضل اتحاد وطني متطور، وذلك في ظل تواصل برامج التطوير التي يقوم بها، والتي انعكست في مواصلة المنتخبات الوطنية تحقيق نتائج مميزة على الصعيد القاري والعالمي، بحسب ما ذكر الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت.

وفاز اتحاد هونغ كونغ بجائزة أفضل اتحاد وطني صاعد، واتحاد غوام بجائزة أفضل اتحاد وطني طامح.

وذكر الاتحاد الآسيوي أن الاتحادات الثلاثة حققت تطورا كبيرا في المشاركات القارية هذا العام، وكان لها دور كبير في تطوير اللعبة من خلال البرامج والمبادرات.

ونال الاتحاد الصيني لكرة القدم جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين للاتحاد المتطور، وكانت جائزة فئة الاتحاد الصاعد للاتحاد السنغافوري لكرة القدم، وفئة الاتحاد الطامح لاتحاد بروناي لكرة القدم.