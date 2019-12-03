اعلن مدرب المنتخب الكويت ثامر عناد اليوم الاثنين مسؤولية عن الخسارة أمام البحرين بأربعة أهداف مقابل هدفين في دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم المقامة في قطر.

واضاف عناد خلال موتمر صحفي عقب المباراة ان مواعيد المبارايات والإصابات اثرت كثيرا على الفريق وأداء اللاعبين في الدورة مشيرا إلى أن بعض التبديلات جاءت اجبارية بسبب الإصابات.

وأعرب عن شكره وتقديره للجماهير الوفية التي آزرت الفريق خلال (خليجي24) معربا عن امله بتقديم مستويات افضل خلال التصفيات الآسيوية المشتركة وتصحيح الأخطاء السابقة.

من جهته قال مدرب منتخب البحرين هيليو سوزا خلال المؤتمر الصحفي ان مباراة فريقه أمام منتخب الكويت “رائعة” مؤكدا أن فريقه يقدم مستويات متقدم في كل مباراة.

وبسؤاله عن كثرة تدويره للاعبيه قال ان هذه أحد أسباب الفوز وتقديم مستوى جيد مبينا انه يعمل على تشكيل هوية للفريق ليكون منافسا في مختلف المناسبات.

وودعت الكويت دورة كأس الخليج العربي ال24 بعد خسارتها من البحرين (4 – 2) التي تأهلت برفقة السعودية للدور النصف النهائي.