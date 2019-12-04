وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأربعاء مع البحرين قرضا بقيمة 5ر29 مليون دينار كويتي ما يعادل حوالي (100 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.

ووقع اتفاقية القرض عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر فيما وقعها عن الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك.

وقال البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش التوقيع ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن (برنامج التوازن المالي) الذي وقعت عليه كل من الكويت والسعودية والإمارات العام الماضي مع البحرين للخمس سنوات المقبلة لتحسين “الوضع الاقتصادي”.

وأضاف ان الصندوق يقوم بادارة “منحة” قدمتها ‏حكومة الكويت بقيمة 5ر1 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج دول مجلس التعاون للتنمية موضحا ان قرض الصندوق يغطي نسبة 5ر10 في المئة من اجمالي تكاليف المشروع.

وأوضح أن المشروع يهدف الى توفير مرونة اعلى في شبكة الكهرباء ونقل الطاقة الكهربائية باعتمادية وبشكل اقتصادي وتصريف الطاقة المنتجة من محطة (راس لقرين) المرتقبة على جهد 400 كيلوفولت.

وذكر انه المشروع يهدف ايضا لرفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي لافتا الى شمول المشروع لانشاء ثلاث ‏محطات تحويل جهد 220/400 كيلوفولت في مناطق (الحد وأم الحصم والرفاع) ومحطة ربط جهد 400 كيلوفولت في منطقة (راس لقرين).

واضاف انه يشمل ايضا مد (كابلات) أرضية جهد لربط المحطات الجديدة بمحطات التحويل القائمة وبالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت وأعمال التعديلات اللازمة للربط بين الشبكتين.

وقال البدر إنه يساهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتحقيق الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.

من جهته أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة عن الشكر والتقدير للكويت على “دعمها الكبير واللامحدود” لمسيرة العمل التنموي في بلاده مشيدا بالروابط “الأخوية التاريخية” التي تجمع بين البلدين وشعبيهما.

واشار الى الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم مختلف عمليات التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

ويمثل قرض الصندوق الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت (برنامج التوازن المالي) القرض ال18 الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في البحرين.

وكان الصندوق قدم 17 قرضا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 150 مليون دينار (ما يعادل 510 ملايين دولار ) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات اضافة الى 13 “منحة” بقيمة 7ر33 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 115 مليون دولار).

وبلغت قيمة المسحوبات من القروض المقدمة حوالي 149 مليون دينار كويتي وقيمة المسدد منها حوالي 98 مليون دينار كويتي أي ما يشكل حوالي 66 في المئة التزام بالسداد.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله وسفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

وكان وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والامارات قد وقعوا العام الماضي الترتيبات الاطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم وحكومة البحرين بالمساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار امريكي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة للبحرين.