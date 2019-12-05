توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية بإدارة الارصاد الجوية ياسر البلوشي فرصة لأمطار رعدية متفرقة تبدأ من صباح يوم الجمعة حتى مساء يوم السبت على فترات متفاوتة.

وقال البلوشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتيه (كونا) ان البلاد تتاثر من مساء اليوم الخميس بامتداد منخفض السودان الموسمي ويجلب معه كتلة هوائية دافئة ورطبة ويصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وقد يتخللها بعض السحب الركامية.

واضاف ان الطقس نهار اليوم معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 06 و20 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

واوضح ان حالة الطقس مساء اليوم سيكون باردا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في وقت لاحق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 08 و12 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

واشار الى ان الطقس المتوقع نهار الجمعة غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة تكون مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

ولفت الى ان الطقس مساء الجمعة سيكون غائما جزئيا الى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا فى وقت لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14و 16 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وذكر البلوشي ان الطقس المتوقع نهار السبت غائم جزئيا الى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وبين ان الطقس مساء السبت سيكون غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 و12 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.