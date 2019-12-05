“البيئة” الكويتية: لم نرصد مواد كميائية او تسربات غازية بحريق “الري”

قالت الهيئة العامة للبيئة الكويتية انه لم يتم رصد اي مواد كميائية او تسرب للغازات في موقع الحريق الهائل الذي اندلع اليوم الخميس بمستودع وورشة للالكترونيات في منطقة الري بمحافظة الفروانية جنوبي العاصمة.

واوضحت (البيئة) في بيان صحفي ان ممثلين عنها ومن شركة نفط الكويت بالاضافة الى الادارة العامة للاطفاء عاينوا موقع الحريق الذي لم ينتج عنه اي اصابات بشرية بغية التأكد من عدم وجود اي مواد كيميائية او تسرب للغازات.

واعربت عن الشكر لكل الجهات المعنية التي اسهمت في السيطرة على الحريق الذي “اقتصرت اضراره على المادية وكانت كبيرة جدا” بحسب بيان صادر عن الادارة العامة للاطفاء.

ووفقا لبيان (الاطفاء) فإن بلاغا افاد بنشوب حريق امتد الى ثماني قسائم صناعية تقدر مساحتها بنحو 10 آلاف متر مربع بذلك فرق الإطفاء جهودا مكثفة للسيطرة عليه كون المنطقة تفتقر لوسائل الامن والسلامة وغير منظمة.

واندلع الحريق في مبان مشيدة من الكيربي (مواد بناء خفيفة) وحدثت انهيارات ادت الى اتساع رقعته.

وتعاملت مع الحادث مراكز اطفاء الشويخ الصناعية والعارضية والهلالي ومشرف والاسناد والسالمية وصبحان وميناء عبدالله والصليبيخات بقياد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة بالانابة العميد محمد المحميد.