أعلنت المراكز الوطنية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن حصيلة ضحايا الامراض المرتبطة باستعمال السجائر الإلكترونية ارتفعت في البلاد إلى 48 وفاة إضافة إلى 2291 حالة إصابة.

وأوضحت المراكز في بيان أن الوفيات تم تسجيلها في 25 ولاية إضافة إلى واشنطن العاصمة (واشنطن دي.سي) أما الإصابات فسجلت في جميع ولايات البلاد الخمسين إضافة إلى العاصمة اثنتين من الأراضي الخاضعة للسيادة الأمريكية (بويرتو ريكو وجزر العذراء).

وأكدت مجددا أنها لم تتوصل بعد إلى السبب أو الأسباب المؤكدة وراء انتشار مرض رئوي غامض مرتبط باستعمال السيجارة الإلكترونية لكنها أشارت إلى أن “خلات فيتامين (هـ) تم العثور عليها في جميع العينات التي تم فحصها”.

وكانت المراكز أعلنت بداية الشهر الماضي أن تحقيقاتها تفيد بأن خلات فيتامين (هـ) هي السبب “المحتمل” وراء حالات الوفاة والإصابة الناجمة عن المرض مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دور مكونات أخرى في حالات الوفيات والإصابة.