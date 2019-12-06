حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 07 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.