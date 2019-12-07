“الارصاد”: استمرار فرص سقوط الأمطار حتى ساعات الليل المتأخرة

توقع مراقب محطات الأرصاد الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي استمرار فرص سقوط الأمطار حتى ساعات متأخرة من الليل خاصة على المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان البلاد تتأثر منذ مساء أمس بأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا خاصة على المناطق الشمالية والجزر مصحوبة برياح قد تصل سرعتها إلى 50 كيلو مترا في الساعة.

وتوقع ان تنخفض درجات الحرارة مع تحول الرياح الى شمالية غربية ابتداء من صباح يوم غد الأحد لتتراوح الحرارة العظمى ما بين 20 الى 22 درجة مئوية والصغرى ما بين 8 الى 10 درجات مئوية.

ودعا مرتادي البحر لاخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 اقدام كذلك قائدي المركبات خاصة على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ.

واشار الى ضرورة متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الخاص بإدارة الارصاد الجوية.

وشدد على أهمية عدم الالتفات إلى الاشاعات وتداولها وإلى متابعة النشرات والتحذيرات الخاصة بالطقس من المصادر الرسمية فقط اذ ان (الارصاد الجوية) هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن إطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس.