مفاجأة في تشكيلة ليفربول أمام بورنموث

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيلة فريقه لمباراة بورنموث، المقرر لها، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد السنغالي ساديو ماني على مقاعد بدلاء الريدز، بينما ضم هجوم ليفربول، محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

أليسون – لوفرين – فان دايك – روبرتسون – جوميز – ميلنر – هندرسون – تشامبرلين – كيتا – فيرمينو – صلاح.

فيما جاءت تشكيلة بورنموث كالآتي:

رامزديل – فرانسيس – أكي – ريكو – ميبهام – فريزر – ليرما – بيلينج – ويلسون – سولانكي – جرونفيلد.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما بورنموث في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.