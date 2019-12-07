تبادلت الولايات المتحدة وايران اليوم السبت الافراج عن محتجزين لدى كل منهما اذ تم اطلاق سراح امريكي من اصل صيني محتجز في طهران في حين اطلقت واشنطن سراح سجين ايراني.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في بيان انه تم الافراج عن المواطن الامريكي من أصل صيني شي يو وانغ بعد اكثر من ثلاث سنوات من سجنه في ايران وهو في طريقه للعودة الى بلاده.

واعرب ترامب عن شكره للسويسريين على مساعدتهم في التفاوض مع ايران على اطلاق سراح طالب الدراسات العليا الامريكي شي يو وانغ مؤكدا ان “الاولوية القصوى للولايات المتحدة هي سلامة ورفاهية مواطنيها”.

واضاف ان “اطلاق سراح الامريكيين المحتجزين امر ذو اهمية حيوية لإدارتي وسنواصل العمل بجد لإعادة جميع مواطنينا المحتجزين بصورة غير مشروعة في الخارج”.

من جانبه قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيان منفصل بعد الافراج عن شي يو وانغ ان “بلاده لن تهدأ حتى تعيد مواطنيها المعتقلين في انحاء العالم كافة”.

وشكر بومبيو السلطات السويسرية على تسهيل عملية اطلاق سراح المواطن الامريكي واصفا التعاون الايراني في تلك القضية ب”البناء”.

وفي سياق متصل اعلنت ايران اليوم تسلمها مواطنها العالم البيولوجي مسعود سليماني الذي كان معتقلا لدى الولايات المتحدة منذ عام وذلك في اطار جهود دبلوماسية قامت بها الحكومة السويسرية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان انه “تم اليوم الافراج عن الاستاذ الجامعي الايراني مسعود سليماني بعد سجنه لمدة سنة واحدة بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وتسليمه الى المسؤولين الايرانيين بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى سويسرا”.

واضافت ان “طهران افرجت بالمقابل عن المواطن الامريكي شي يو وانغ الذي كان محتجزا لديها بتهمة التجسس وسلمته الى السلطات السويسرية تمهيدا لعودته الى الولايات المتحدة”.

وكان العالم البيولوجي الايراني مسعود سليماني قد اعتقل العام الماضي من قبل السلطات الامريكية بتهمة نقل مواد كيميائية بصورة مخالفة للقانون الامريكي في حين كانت طهران قد اعتقلت المواطن الامريكي من أصول صينية شي يو وانغ عام 2016 للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية على اراضيها.