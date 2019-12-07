توتنهام يسحق بيرنلي بخماسية مبهرة

استعاد توتنهام هوتسبير نغمة الانتصارات من جديد، بالتغلب اليوم السبت على ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل خماسية توتنهام كل من هاري كين (4- 54) ولوكاس مورا (9) وهيونج مين سون (32) وموسى سيسوكو (74).

وبهذا الانتصار ارتقى توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الـ13.

وافتتح توتنهام التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، وذلك بعد صاروخية أطلقها المهاجم كين من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس بوب.

ولم يتأخر السبيرز في تسجيل الهدف الثاني والذي أتى في الدقيقة التاسعة، وذلك بعد انطلاقة من سون من الجانب الأيسر، ليصل بعدها بالكرة إلى منطقة الجزاء ويسدد أرضية تصدى لها بوب، قبل أن يتابعها مورا في الشباك.

وواصل توتنهام زحفه تجاه مرمى بيرنلي، ففي الدقيقة 16، مرر سون تمريرة ساحرة لسيسوكو داخل منطقة الجزاء، لينفرد الأخير ببوب، مسددًا كرة ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس بيرنلي.

وبعدها بدقيقة، انفرد ألي من وسط الملعب حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ولكنه تأخر كثيرًا سواء في التسديد أو التمرير إلى سون إلى جانبه، لتخرج الكرة بعدها إلى ركلة مرمى.

وكاد بيرنلي أن يقلص الفارق في الدقيقة 21، بعد رأسية من برادي، ارتطمت بالعارضة والقائم، قبل أن يخرجها دفاع توتنهام إلى ركلة ركنية.

وارتقى رودريجيز لكرة عرضية في الدقيقة 27، مسددًا رأسية أمسك بها بسهولة حارس توتنهام.

ومن على حدود منطقة جزاء توتنهام، انطلق سون بالكرة متخطيًا كل من واجهه من لاعبي بيرنلي حتى انفرد بالمرمى، مسجلًا الهدف الثالث لتوتنهام بطريقة رائعة في الدقيقة 32.

وأرسل سون كرة عرضية من مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، ارتقى لها كين في الدقيقة 34، مسددًا رأسية مرت بقليل فوق العارضة.

وعاد بيرنلي لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 38، عبر رأسية قوية من المهاجم رودريجيز، مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بعدها بتقدم توتنهام بثلاثة أهداف دون رد.

ومثلما فعل السبيرز في الشوط الأول، بدأ توتنهام الشوط الثاني بقوة من خلال تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 54، عبر تسديدة قوية من قبل كين من داخل منطقة الجزاء، سكنت في سقف شباك الحارس بوب.

وأجرى مدرب بيرنلي شين ديتش التبديل الأول بنزول ماتي فيدرا على حساب كريس وود.

وفي الدقيقة 71 أجرى بيرنلي التبديل الثاني بنزول آرون لينون على حساب برادي، ليحظى بتحية كبيرة من جماهير السبيرز، بعدما سبق وأن ارتدى قميص توتنهام.

ورد توتنهام على تبديلات بيرنلي بتسجيل الهدف الخامس، بعدما تبادل سيسوكو الكرة بصورة رائع مع كين، لينفرد سيسوكو بالحارس بوب، ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 74.

ومباشرة عقب الهدف، أجرى جوزيه مورينيو التبديل الأول للسبيرز بنزول سيسيجنون على حساب لوكاس مورا.

وحاول ألي المشاركة في مهرجان الأهداف، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77، ذهبت سهلة في يد حارس بيرنلي.

وأتى التبديل الثاني للسبيرز في الدقيقة 80 بنزول أوليفر سكيب على حساب أورييه، ومن ثم أقحم مورينيو اللاعب باروت على حساب ألي في الدقيقة 85.

ولم تشهد الدقائق التالية أي تغييرًا في النتيحة، لينتهي اللقاء بفوز توتنهام بخماسية نظيفة.

