اعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين اليوم السبت تخصيص ثماني طائرات لنقل الجماهير البحرينية الى قطر لمؤازرة المنتخب في مباراته المرتقبة غدا الاحد امام نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة.

واكد وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني ايمن المؤيد في تصريح صحفي اهمية الجماهير ودورها في تشجيع المنتخب وادخال الحماس في نفوس اللاعبين من اجل تقديم أفضل المستويات بالمباراة النهائية التي تعتبر “الخطوة الاخيرة” في طريق المنتخب للحصول على كأس الخليج العربي.

وتأهل المنتخب السعودي الى النهائي بعد فوزه على نظيره القطري بهدف وحيد في نصف نهائي الدورة فيما وصلت البحرين للنهائي إثر فوزها على العراق (5 – 3) بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي (2 – 2).

وتقام “المباراة النهائية” لدورة كأس الخليج العربي ال24 بين منتخبي السعودية والبحرين على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) بالعاصمة القطرية الدوحة.