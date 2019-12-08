الكويت – 8 – 12 (كونا) — اعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الاحد توصله الى اتفاق مع بنك لندن والشرق الأوسط بشأن شروط العرض النقدي المقدم من (بوبيان) للاستحواذ على كل اسهم بنك لندن والشرق الاوسط مقابل نحو 158 مليون دولار امريكي.

وقال (بوبيان) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن مجلسي إدارة البنكين اتفقا على شروط العرض النقدي المقدم حيث سيتم إصدار الاسهم لبنك لندن والشرق الاوسط بخلاف الاسهم المملوكة حاليا من (بوبيان) وشركته التابعة والبالغة نحو 91ر27 في المئة من الأسهم المصدرة لبنك لندن والشرق الاوسط.

واضاف ان شروط العرض تم نشرها يوم الخميس الماضي في كل من بورصة لندن وناسداك دبي مبينا انه من الصعب حاليا تحديد اثر هذه المعلومات على المركز المالي للبنك لأن الامر يعتمد على مستوى قبول العرض والملكية النهائية لبنك بوبيان في بنك لندن والشرق الاوسط. (النهاية) ه ث