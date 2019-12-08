الاتحاد الخليجي: جوائز نسخة قطر استثنائية ولن تتكرر

أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن إجمالى الجوائز المالية للنسخة الحالية من بطولة كأس الخليج (خليجي 24) بقطر، والتي بلغت 11 مليون دولار لجميع المنتخبات المشاركة في هذه النسخة، جوائز استثنائية ولن تتكرر في الدورات المقبلة للبطولة.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم العمل ابتداء من الدورة التالية (خليجي 25) من خلال اللائحة المالية السابقة التي تنص على أن يحصل الفائز بالكأس على مليون دولار ونصف مليون دولار للمنتخب الوصيف.

ويحصل الفائز باللقب في النسخة الحالية على ثلاثة ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مليوني دولار ويحصل كل منتخب خرج من الدور الأول على مليون دولار، وهي جوائز مقدمة من اللجنة المنظمة المحلية في قطر بصفة استثنائية لقيمة البطولة الخليجية في قلب كل خليجي.