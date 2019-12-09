وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين التي عقدت برئاسة عبدالله المحري على اقتراح فصل ترخيص المطعم عن المقهى ومنع الشيشة بالمقاهي.

كما وافق المجلس على احالة عدد من الاقتراحات الى اللجان ومنها انشاء حديقة عامة لانشطة رياضية ترفيهية لخدمة اهالي منطقة الدعية واستقطاع جزء لا يقل عن 4000 متر مربع من مدرسة (زينب الابتدائية للبنات) لاستخدامه كحديقة عامة محاطة بمضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية.

وأقر المجلس ايضا احالة عدد من الاقتراحات الى اللجنة الفنية والجهاز التنفيذي ولجنة العاصمة ومنها تطوير وتحديث الواجهة البحرية ووضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص ومبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة (دورات المياة – العاصمة).

ومن المقترحات التي وافق عليها المجلس احالة توصيات ورشة اللجنة القانونية ولجنة البيئة الى اللجنة القانونية لاعداد مذكرة ترفع للمجلس للتصديق عليها ومن تلك التوصيات تزويد بلدية الكويت بنظام متابعة (GPS) لجميع سيارات ناقلي النظافة سواء العقود التي تبرمها البلدية او العقود الخاصة.

ووافق المجلس ايضا على احالة توصية الورشة بمراقبة عقود النظافة التي تختص بنظافة المناطق الاستثمارية والتجارية بالاضافة الى الجهات الأخرى مثل المستشفيات بحيث تقوم البلدية بمتابعة ورقابة جميع عقود النظافة سواء التابعة لها او غير التابعة.