يعد الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ثاني كويتي يتولى امانة المجلس وهو سادس الامناء منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981 .

وباعلان قمة مجلس التعاون موافقة القادة على تعيين الحجرف في هذا المنصب ابتداء من ابريل 2020 يكون قد مرة على المجلس ست أمناء عامين من خمس دول هم الامارات والسعودية وقطر والبحرين بالإضافة الى الكويت.

واليكم الأمناء العامين منذ تأسيس المجلس عام 1981: – عبدالله بشارة وهو كويتي وأول أمين عام لمجلس التعاون حيث تولى المنصب في الفترة من عام 1981 حتى عام 1993.

– فاهم القاسمي وهو اماراتي تولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون في الفترة من عام 1993 حتى عام 1995 .

– جميل الحجيلان وهو سعودي تولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الفترة من عام 1995 حتى عام 2002 .

– عبدالرحمن العطية وهو قطري تولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 .

– عبداللطيف الزياني وهو بحريني عين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي في ابريل عام 2011 .