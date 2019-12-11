رسميًا.. إقالة أنشيلوتي من تدريب نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدير فني للفريق.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من فوز نابولي على جينك البلجيكي برباعية نظيفة، وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت قبل مباراة جينك، أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

وارتبط اسم كارلو أنشيلوتي بتولي قيادة آرسنال الإنجليزي، خلفًا للإسباني المقال أوناي إيمري.