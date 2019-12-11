نيويورك – 11 – 12 (كونا) — قالت تقارير أمريكية اليوم الأربعاء إن حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار وقع بولاية نيو جيرسي ارتفع إلى ستة قتلى بينهم رجل أمن.

وقالت شبكة (إن بي سي) الإخبارية إنه لم ترد حتى الآن أي معلومات رسمية عن أسباب إطلاق النار الذي بدأ في منتصف نهار امس الثلاثاء واستمر لأكثر من ساعتين حيث لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع وتفاصيل الحادث.

وأشارت إلى أن حادث إطلاق النار بدأ عندما اقترب شرطي كان يحقق في جريمة قتل من متجر يقع قرب كنيسة ومدرسة.

وأكدت أنه جرى تبادل المئات من الأعيرة النارية بين الشرطة ومسلحين على مدى أكثر من ساعتين ما أسفر عن مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة مدنيين واثنان من المشتبه بهم بالإضافة الى عنصر الامن.

وهرعت فرق التدخل السريع وشرطة الولاية والشرطة الفيدرالية إلى الموقع فيما قامت السلطات بإغلاق المنطقة بالإضافة إلى المدرسة وبعض المتاجر القريبة.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) باتي هارتمان في بيان مقتضب “إن أكثر من ضابط قد أطلق عليه الرصاص” دون الكشف عن اي معلومات اضافية.(النهاية) ا ص ف / ط م ا