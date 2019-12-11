دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الاربعاء الدفعة الثامنة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في قطاع (ان 11) ضمن مشروع (جنوب مدينة صباح الاحمد) الى مراجعتها.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي انها ستوزع بطاقات القرعة يومي الاحد والاثنين المقبلين مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.

واوضحت ان هذه الدفعة تتضمن 207 قسائم لاصحاب الطلبات المخصص لهم حتى 23 نوفمبر 2017 موضحة ان بطاقات الاحتياط ستوزع يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

وذكرت ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الايام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المؤسسة أيضا المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة ولم ترد اسماؤهم ضمن هذا الكشف الى مراجعتها الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

ويضم المشروع نحو 25 الف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها اضافة الى الخدمات الاساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.