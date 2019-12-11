اكد مدربا ناديي القادسية والكويت استعداد فريقيهما للمباراة المرتقبة بينهما في بطولة كأس السوبر الكويتي يوم غد الخميس والتي ستجمعهما على استاد جابر الدولي.

وقال مدرب القادسية بابلو فرانكو اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره مدرب الكويت حسام السيد ان فريقه سيبذل قصارى جهده لنيل اللقب للمرة السادسة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.

واضاف فرانكو ان نادي الكويت خصم قوي للقادسية في السنوات الماضية معولا في الوقت ذاته على قدرة لاعبيه على تقديم افضل مستوى والفوز.

من جهته قال مدرب الكويت حسام السيد ان المباراة مهمة للفريقين وترفع الحالة المعنوية ونطمح لتقديم مستوى فني جيد يمكنا من تحقيق الفوز.

واوضح ان فريقه خاض معسكر تدريبي في دبي استعدادا للمباراة معربا عن طموحات في تحقيق الالقاب.

يذكر ان النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الكويتي لكرة القدم انطلقت عام 2008 وهي عبارة عن مبارة واحدة تجمع الفائز بلقب كأس سمو الأمير مع الفائز بلقب الدوري.

واحرز القادسية لقب السوبر خمس مرات يليه الكويت بأربع مرات ثم النادي العربي مرتين.