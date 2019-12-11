فيينا – 11 – 12 (كونا) — اعلنت وزارة التعليم النمساوية ان قرار حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية يسير بشكل سليم منذ تطبيقه في بدء العام الدراسي الحالي.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية عن بيان للوزارة نشرته هنا اليوم الاربعاء انه لم تسجل سوى ثماني مخالفات بسيطة للقانون غالبيتها في فيينا حيث تم استدعاء اولياء امور التلميذات اللاتي ارتدين الحجاب برغم حظره وتمت تسوية الأمر دون تقديم شكوى رسمية او فرض غرامة مالية.

وينص القانون على حظر ارتداء الحجاب بالنسبة لتلاميذ المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة لانه يمثل رمزا لمعتقد ديني كما يتضمن تغريم الأسر التي تخالف القانون 440 يورو.

وكان الائتلاف الحكومي اليميني – اليميني الشعبوي الذي إنهار في مايو الماضي على خلفية فضيحة سياسية ومالية قد أعد مشروع قرار اعتمده البرلمان يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية للفتيات دون سن العاشرة وسط انتقادات من احزاب اليسار والمنظمات الاسلامية.

ولغرض حماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري ضمنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على ان الحظر يشمل “كل لباس ذي تأثير ايديولوجي او ديني يغطّي الرأس” من دون اي ذكر للحجاب.

غير ان الحزبين الرئيسين في الائتلاف الحكومي السابق حزب الشعب المحافظ بزعامة المستشار سيباستيان كورتز وحزب اليمين المتطرف اعلنا بكل وضوح ان المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الاسلامي.

وكانت منظمات أهلية على رأسها الهيئة الاسلامية الرسمية في النمسا قد اعلنت انها ستقدم طعنا الى المحكمة الدستورية العليا في البلاد لالغاء القانون لانه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور. (النهاية) ع م ق / ع س ع