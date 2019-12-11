حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 12 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.