حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 12 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
12 ديسمبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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