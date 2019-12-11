مانشستر سيتي يبدد أحلام دينامو زغرب برباعية

أنهى مانشستر سيتي مشواره في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه دينامو زغرب (4-1) مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقاد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس سيتي لإحراز الفوز، بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 34 و50 و54، وأضاف فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 84، علما بأن الفريق المضيف تقدم بهدف في الدقيقة العاشرة من إمضاء دانييل أولمو.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 14 نقطة، متفوقا على أتالانتا الذي رافقه إلى ثمن النهائي بفارق 7 نقاط، فيما فشل دينامو زغرب في التحول للعب في الدوري الأوروبي، بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة واحدة وراء شاختار دونتيسك.

وتقدم دينامو زغرب في الدقيقة العاشرة عن طريق الإسباني أولمو الذي شق طريقه بين مدافعي سيتي قبل أن يطلق كرة قوية هزت شباك مانشستر سيتي.

وسيطر مانشستر سيتي على الكرة أغلب الوقت، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية، حتى الدقيقة 19 عندما سدد جوندوجان كرة أبعدها الحارس ليفاكوفيتش بصعوبة.

وواصل دينامو زغرب خطورته من الهجمات المرتدة، فمرت تمريرة نيكولا مورو الخطيرة أمام الجميع في الدقيقة 25، وأبعد برافو ببراعة رأسية ميسلاف أورسيتش إثر عرضية بيتار ستويانوفيتش في الدقيقة 30.

وعادل مانشستر سيتي الكفة في الدقيقة 34، عندما تابع جيسوس عرضية من الناحية اليمنى لمحرز في الشباك، وسط امتعاض لاعبي دينامو زغرب بسبب عدم إخراج لاعبي سيتي للكرة في ظل سقوط زميلهم على أرض الملعب للإصابة.

وواصل سيتي سيطرته على المجريات، في وقت أطلق فيه جمهور صاحب الأرض صافرات الاستهجان في كل مرة يلمس فيها جيسوس الكرة حتى نهاية الشوط الأول.

لم تمض سوى 5 دقائق من عمر الشوط الثاني، حتى تمكن جيسوس من إضافة الهدف الثاني، بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ديلافير قبل أن يضع الكرة بأناقة في الشباك.

وأكمل جيسوس ثلاثيته في الدقيقة 54، عندما تابع بقدمه تمريرة ميندي السريعة من الناحية اليسرى، وأهدر المهاجم البرازيلي فرصة تسجيل الهدف الرابع له باللقاء في الدقيقة 63، بعدما فشل في توجيه رأسيته نحو المرمى، إثر عرضية جديدة من مندي.

وخرج جيسوس من الملعب ليدخل مكانه الأوكراني أولكسندر زينتشينكو العائد حديثا من الإصابة، لكن المباراة مالت إلى البطء الشديد، ليجري سيتي تبديله الثاني بإشراك رحيم سترلينج مكان رودري.

وحاول دينامو زغرب تقليص النتيجة في الدقيقة 76، عندما رفع ستويانوفيتش كرة على رأس أولمو الذي سدد في مكان وقوف الحارس برافو.

وألغت راية الحكم هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 79 بحجة تسلل صاحبه أوتامندي، قبل أن يترك فودين بصمته على مجريات اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 84، عندما وضع الكرة في الشباك من منتصف منطقة الجزاء إثر لعبة مشتركة مع زملائه.