أتالانتا يصعق شاختار بثلاثية ويخطف بطاقة التأهل

خطف أتالانتا الإيطالي بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني 3/ صفر، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة من المسابقة.

ورفع أتالانتا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني ليتأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة مع متصدر المجموعة مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد شاختار عند ست نقاط في المركز الثالث ليخرج من البطولة ويتأهل لمنافسات دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وفي المباراة الأولى تقدم أتالانتا عن طريق تيموثي كاستانيي بالهدف الأول في الدقيقة 66، قبل أن يضيف ماريو بازاليتش الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل أتالانتا الهدف الثالث عن طريق روبين جوسينس.

وشهدت المباراة تعرض البرازيلي دودو لاعب شاختار دونتيسك للبطاقة الحمراء في الدقيقة 77 ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.